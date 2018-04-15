CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 100 Bin TL'lik Dava

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın avukatı Mehmet Savruk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, " Şamil Tayyar diyor ki, Gaziantep de çok ciddi FETÖ Borsası var. Git Kayseri'ye de bak. Kayseri'de de var. Sanki biz bilmiyor muyuz? Elitaş'a sorun, kimi nasıl çıkardı? Milyon dolarlar dönüyor" ifadeleri için 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

Avukat Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, "Bilindiği gibi, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Mart 2018 tarihli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamalarından yola çıkarak, "FETÖ davası nedeniyle parası olan dayısı olan serbest kalıyor. Arada bir, birilerinin, demek ki vicdanı rahat etmiyor. Şamil Tayyar diyor ki, Gaziantep de çok ciddi FETÖ Borsası var. Git Kayseri'ye de bak. Kayseri'de de var. Sanki biz bilmiyor muyuz? Elitaş'a sorun, kimi nasıl çıkardı? Milyon dolarlar dönüyor" şeklinde sözler sarf etmiştir.

Açıktır ki Genel Başkan, bu sözleri ile Sayın Mustafa Elitaş'ın Kayseri'de FETÖ Borsası kurduğunu, FETÖ adıyla anılan, demokratik hukuk devletinin özelliklerini kaldırmak ve devleti ele geçirmek amacı ile tesis edilmiş, en geniş, en büyük katılımlı, silahlı ve kanlı terör örgütüne bir şekilde bulaşmış, bu nedenle soruşturma geçiren bazı varlıklı iş adamlarını Kayseri' de milyon dolarlar karşılığında serbest bıraktırdığını iddia etmiştir" ifadesinde bulundu.

Savruk, "Müvekkilim sayın Mustafa Elitaş'a atfedilen eylem, ahlak ve yasa kuralları karşısında çok ağır ve tahammülü gayri kabil olup, aynı zamanda suç teşkil etmektedir. Kuşkusuz ki CHP Genel Başkanına ait olan bu açıklamalar, aynı zamanda yargı gücünün otoritesini ve tarafsızlığını etkileyebilecek bir davranış biçimini bünyesinde taşır.

Genel Başkanın iddiasına göre, Elitaş, hakkında FETÖ davası ile soruşturma başlatılmış birçok şahıslardan milyon dolarlar alarak kendisine haksız ve hukuka aykırı, büyük ölçülerde çıkar temin etmiştir. veya yine iddiaya göre, Elitaş, Kayseri'de 'aracılar sayesinde alıcı ve satıcının karşılaştığı bir pazar' olarak tanımlanan borsayı kurmuş, 'FETÖ Borsası' olarak nitelenen bu borsada, Elitaş, adalet dağıtmakla meşgul, gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan hakim ve savcılarımız ile soruşturma geçiren şahıslar arasında rüşvet sözleşmesinde aracılık etmiştir" ifadesinde bulundu.

Savruk, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"O kadar ki Genel Başkanın bu açıklamalarına göre, yargı organları, hakimler, savcılar aldıkları rüşvet karşılığı ve kaldıkları baskı sonucu varlık sahibi şüphelilerin 'salıverilmesi' yönünde karar vermişlerdir.

Genel Başkanın bu sözlerini bir başka şekilde yorumlamak veya açıklamak mümkün değildir. Sayın Genel Başkan, bu sözleri ile, siyasi bir çıkar uğruna, Elitaş ile birlikte. dürüst, canla başla görevini yapan hakim ve savcılarımızı da, geçirmekte olduğumuz böylesi bir dönemde töhmet altında bırakmış, böylece onların da kişilik haklarına ağır saldırılarda bulunmuştur.

Takdir edilecektir ki 'Hukuka güvenin bittiği yerde devlet' de biter. Onun içindir ki, Cumhuriyetimizin kurucusu Kemal Atatürk'ün 'Adalet mülkün temelidir' sözü, adliyelerdeki bütün duruşma salonlarında yer alır. Siyasi çıkar sağlama amacına yönelik sayın Genel Başkanın bu açıklamaları toplumda korku, panik ve büyük bir endişe kaynağı olabilecek, Devletimizi zaafa uğratabilecek niteliktedir. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olan bir şahsın böyle bir beyanda bulunmaya hiçbir zaman hakkı yoktur ve olmamalıdır.

CHP Genel Başkanına ait olan bu iddialar, müvekkilim ki, hain darbe teşebbüsünün yapıldığı 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve Başbakanımızın talimatı ile daha ilk saatlerde Kayseri'de canını hiçe sayarak milli irade ve demokrasiye sahip çıkmak için sokağa koşan Elitaş'ın kişilik haklarına da ağır bir saldırı teşkil etmektedir. Bu nedenle, tarafımızdan, Kayseri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2018/ 249 E. ayılı dosya ile 100 bin TL'lik manevi tazminat davası ikame edilmiştir.

Dava konusu açıklamalar ile yasama ve yargı erki temsilcilerinin büyük bir zan altında bırakıldığı ve adalete olan güveni ortadan kaldırabileceği, böylece toplumumuzda telafisi ve tamiri mümkün olmayan yaralar açabileceği düşünülerek manevi tazminata ek olarak Türk Borçlar Kanunu 58. Maddesi uyarınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kınanmasına ve kınama kararının ülke genelinde yayın yapan tirajı yüz binden az olmayan üç ayrı gazetede, masrafı davalıya ait olmak üzere yayınlanmasına da karar verilmesi talep edilmiştir". - KAYSERİ