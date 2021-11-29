CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mustafa Cengiz'in ailesine başsağlığı diledi - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mustafa Cengiz'in ailesine başsağlığı diledi

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mustafa Cengiz'in ailesine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan yazıla açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, dün yaşamını yitiren Cengiz'in ailesini telefonla aradı.

Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

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AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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