CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu muhtarlarla görüştü
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu muhtarlarla görüştü

15.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:31
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu muhtarlarla görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve Konfederasyon üyeleri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve Konfederasyon üyeleri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini anlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:30:50. #1.14#
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