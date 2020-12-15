CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu muhtarlarla görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve Konfederasyon üyeleri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi.