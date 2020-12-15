CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu muhtarlarla görüştü
15.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:31
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve Konfederasyon üyeleri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve Konfederasyon üyeleri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi.
Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini anlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı