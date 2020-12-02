CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katıldı
02.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Toplantı salonundaki muhtarlar KAYSERİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi
Toplantı salonundaki muhtarlar
KAYSERİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün