CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katıldı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katıldı

02.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Toplantı salonundaki muhtarlar KAYSERİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi

Toplantı salonundaki muhtarlar

KAYSERİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katıldı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Muhtarlar Buluşması' toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Muhtarlar Buluşması' toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Muhtarlar Buluşması' toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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