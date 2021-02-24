CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, motorlu kuryeler ile buluştu
24.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kuryelerle selamlaşması Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz'un konuşması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - CHP Genel Başkanı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kuryelerle selamlaşması
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz'un konuşması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, motorlu kuryeler ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı