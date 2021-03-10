CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Miraç Kandili'ni kutladı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Miraç Kandili'ni kutladı

10.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:21
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Miraç Kandili'ni kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu, kandil nedeniyle Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu mübarek gecenin ve edilen duaların başta ülkemiz olmak üzere huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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