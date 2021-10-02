CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekili eşleri ile bir araya geldi Açıklaması

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerinin eşleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Abant'ta gerçekleştirilen CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan milletvekillerinin eşleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Toplantının açılış konuşmasının ardından, Kılıçdaroğlu, otelin Abant Gölü kenarında bulunan restoranda çay içen eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile milletvekilli eşlerinin yanına geçti. Burada milletvekillerinin eşleri ile kısa bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Gerçekten eşleriniz politik olarak çok ağır bir yük altındalar. Zaman zaman Ankara dışına çıkıyorlar, uzun süre kalabiliyorlar, Parlamentoda uzun süre kalabiliyorlar. Dolayısıyla sizin böyle bir şanssız yönünüz var eşler açısından." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, birçok milletvekilinin çoğu zaman evlerine haber veremeden Ankara dışına çıkmak zorunda kaldığını anlatarak "Ben bazen eve haber vermeden, daha doğrusu bazen benim de haberim olmuyor, Ankara dışına çıkıyoruz. Ben korumaya soruyorum 'Eve haber verdin mi bu akşam gelemeyeceğiz?' diye. Buna benzer olaylar var. Yaşıyoruz günlük yaşamımızda da. Eşlerinizin en azından politik olarak yaptığı çalışmalara destek vermeniz çok önemli. Zor bir alan. Biliyorum sizler için de zor bir alan ama hep beraber severek bunu yapacağız çünkü ciddi bir yükümüz var ve Türkiye de bu yükü artık çekmemeli. Beraber mücadele ederek bu yükten halkı kurtarmalıyız." dedi.

Konuşmasının sonunda milletvekili eşlerinin sofrasına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Çok zengin bir sofranız var görüyorum. Rejim sorunu burada yok galiba, o da anlaşılıyor. Hepinize afiyet olsun. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Google tarafından düzenlenen küresel sorunlara Google teknolojileri ile çözüm geliştirmeyi hedefleyen 2021 Solution Challenge Incubation'da Türkiye birincisi olan ekip ile bir araya geldi. Yarışma ile ilgili ekipten bilgi alan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Diğer gençlere umut olmanız açısından aldığınız ödül çok derece önemli. Bazen gençlerimiz 'Türkiye'de bir şey yapamıyoruz, yurt dışına gidelim.' diyorlar ama Türkiye'den buralara katılıp, yurt dışında birinci olunabiliyor. Sizler gibi yetişmiş insanların politik güce en azından biraz hedef göstermesi lazım. Bu çok önemli."