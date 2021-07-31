CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Koordinasyon Merkezi'ne gelmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun merkezde görevli personelle selamlaşması Kılıçdaroğlu'nun orman yangını söndürme çalışmalarıyla ilgili brifing alması Kılıçdaroğlu'nun afetzedeler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Koordinasyon Merkezi'ne gelmesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun merkezde görevli personelle selamlaşması

Kılıçdaroğlu'nun orman yangını söndürme çalışmalarıyla ilgili brifing alması

Kılıçdaroğlu'nun afetzedeler için kumanya hazırlanan alanı ziyaret etmesi ve afetzedeler için kumanya alması MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, orman yangını söndürme çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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