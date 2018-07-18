CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Marmaraereğlisi'ne Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'da 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek ve kazada yaralananları ziyaret etmek üzere Tekirdağ'a geldi.

İlk olarak Marmaraereğlisi ilçesine gelen Kılıçdaroğlu'nu CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.

Partililerin çiçek verdiği Kılıçdaroğlu, daha sonra akşam yemeği için bir restorana geçti. Basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde, vatandaşlar Kılıçdaroğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu'nun yarın tren kazasında yaralanan vatandaşları Çorlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret edeceği ve kazada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağı belirtildi.