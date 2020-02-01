CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Malatya'da incelemelerde bulundu Açıklaması

01.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ merkezli depremin etkili olduğu yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi yönündeki çağrısını yineleyerek partisinin bununla ilgili çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu, Elazığ programının ardından geldiği Malatya'da, Kömürhan Köprüsü'nde partiler tarafından karşılandı.



Daha sonra Kale ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Murat Koca ile görüştü. Kılıçdaroğlu, Gökçe Mahallesi'nde de kardeşi Mustafa Kara'yı kaybeden Basri Kaya'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Ardından Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ile Kaymakam Yunus Emre Vural'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremzedelere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Doğanyol Kaymakamlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da deprem bölgesini gezdiklerini ve ilgililerden bilgi aldıklarını ifade etti.

Malatya'da temaslarda bulunup taziye ziyaretleri gerçekleştirerek depremin yarattığı tahribatı gözlemlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Elazığ'da vatandaşın, depremzedelerin ve esnafın dile getirdiği bir konu var; bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi. Malatya'da da böyle bir talep var. Biz CHP olarak deprem bölgesinin afet bölgesi olarak tanımlanmasını ve kabul edilmesini talep ediyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Ama iktidar eğer 'Hayır, biz muhalefetin söylediğini kabul etmiyoruz' diyorsa, kendileri talepte bulunsunlar, biz destek verelim. Çünkü amaç vatandaşın sorunlarının çözülmesidir. Vatandaşın kış şartlarında yaşadıkları ağır. Eğer afet bölgesi ilan edilirse sanıyorum sorunlar çok daha kolay çözülebilecek, yaralar da sarılacaktır."

Kılıçdaroğlu'nun Malatya'daki programlarına genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA