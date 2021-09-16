CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Lüleburgaz'da Balkan Göç Anıtı'nın açılışında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokratik yollarla Türkiye'ye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği yeniden getireceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Lüleburgaz ilçesinde Balkan Göç Anıtı'nın açılışında yaptığı konuşmada yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtti. Hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından ve inancından dolayı ötekileştirmeden bu güzel coğrafyada 83 milyonu huzur içinde yaşatmak istediklerini vurguladı.

"Hep beraber sandık gelecek, sandığa gideceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Vicdanımıza, komşumuza, aklımıza ve özellikle de gençlerimize soralım. Bu gidişten memnun değillerse bu gidişi değiştirmek bizim elimizde. Demokratik yollarla Türkiye'ye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği yeniden getireceğiz. Bunun kesinlikle size sözünü veriyorum." dedi.

Belediye başkanlarına kazandıkları andan itibaren hiçbir ayrımcılık yapmamasını ve bütün kenti kucaklamasını söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, herkese eşit davranacaklarını, özelliklede kentteki yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yaparak ve daha fazla hizmet götüreceklerini belirtti.

Bir insanın, bir ailenin, bir toplumun yaşadığı coğrafyadan koparılıp sökülmesi ve zorunlu olarak göçe zorlanmasının büyük acılar verdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Göçlerin arkasında büyük acılar, büyük dramlar ve gözyaşları var. Ama biz o gözyaşlarını, o dramları yeniden yaşamak istemeyiz. Ama onları bir intikam alalım duygusuyla da asla ve asla aklımıza getirmeyiz. Sadece tarihin bir topluma bir kesime yüklediği acıların unutulmaması gerekir." diye konuştu.

CHP Genel Merkezinde "Balkan Masası" kurduklarını belirten Kılıçdaroğlu, Balkan halklarıyla kardeşçe yaşamak istediklerini söyledi.

Savaş meydanlarında büyük acılar yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştan sonra söylediği "Yurtta barış, dünyada barış" sözüne atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, bütün politikalarını barışa endekslemek durumunda olduklarını ifade etti.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Balkan ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduklarını, Balkanlardan göç edip Anadolu coğrafyasına yerleşen çok sayıda vatandaşın olduğunu, bunların her alanda çalışarak Türkiye'nin kalkınmasına ve büyümesine katkıda bulunduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, acıları unutmadan, geleceğe umutla bakarak yeni bir Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.

Hizmetlerinden dolayı Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu Balkan Göç Anıtı'nın açılışını yaptı.