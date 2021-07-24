CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 98. yılını kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 98. yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevr'i yırtıp atan, bağımsız Türkiye'nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Lozan Barış Antlaşması'nın 98. yılı kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı