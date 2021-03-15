CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
15.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:02
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından aşı yaptırdığı fotoğrafı paylaşarak, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak