CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından aşı yaptırdığı fotoğrafı paylaşarak, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak