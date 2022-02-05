CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
AA, Barış Gündoğan - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
AA / Barış Gündoğan - Güncel