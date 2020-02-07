CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kocaeli'nde ziyaretlerde bulundu

07.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli'ne gelen Kılıçdaroğlu'nu, İzmit Belediyesi önünde CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

Bir kadınla kısa süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Başkan Hürriyet'in makamına geçti.

Kılıçdaroğlu'na, İzmit pişmaniyesi ikram edildiği ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Daha sonra Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün ailesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kartepe'deki babaevinin önünde kurulan taziye çadırında baba Selahattin Karagöz'e taziyelerini iletti.

Şehidin babasıyla bir süre görüşen Kılıçdaroğlu'na, Akar, Sarıbay ve Hürriyet de eşlik etti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, Kocaeli'nde yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı ve ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret ettiği belirtildi.

Kaynak: AA