CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve bu uğurda mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet coşkusu yaşayan Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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