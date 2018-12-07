CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Görüştü

- Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Görüştü

- Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile bir araya geldi.

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