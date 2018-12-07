CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Görüştü
- Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile bir araya geldi.
- Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile bir araya geldi.