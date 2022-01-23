CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'deki seçimde tüm parti ve adaylara başarılar diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'deki seçimde tüm parti ve adaylara başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'deki seçimde tüm parti ve adaylara başarılar diledi
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'deki erken genel seçimde yarışan tüm siyasi parti ve adaylara başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'deki erken genel seçimde yarışan tüm siyasi parti ve adaylara başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tüm baskı ve müdahalelere rağmen, Kıbrıs Türklerinin iradesinin Cumhuriyet Meclisi'ne yansıyacağına inanıyor; seçim heyecanı yaşayan KKTC halkına saygı ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Hizb-i İslami Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Kıbrıs, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title