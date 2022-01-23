CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'deki seçimde tüm parti ve adaylara başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'deki erken genel seçimde yarışan tüm siyasi parti ve adaylara başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'deki erken genel seçimde yarışan tüm siyasi parti ve adaylara başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tüm baskı ve müdahalelere rağmen, Kıbrıs Türklerinin iradesinin Cumhuriyet Meclisi'ne yansıyacağına inanıyor; seçim heyecanı yaşayan KKTC halkına saygı ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.