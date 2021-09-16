CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde Atatürk Evi'ni ve Belediyeyi ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde Atatürk Evi'ni ve Belediyeyi ziyaret etti

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde Atatürk Evi'ni ve Belediyeyi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programları için kente gelen Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediyesince kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde yaptırılan Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Burada partililerce karşılanan Kılıçdaroğlu, Atatürk Evi'ni gezerek Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Atatürk Evi önünde partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Kırklareli Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu belediye personeli ve Kesimoğlu çiçekle karşıladı. Kılıçdaroğlu, Kesimoğlu ile belediye binasında bir süre görüştü.

Kesimoğlu, ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'na Osmanlıca ve Türkçe Nutuk ile yağlı boya tekniğiyle çizilmiş Atatürk portesi armağan etti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Murat Kurum Mansur Yavaş Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Demet Özdemir Berfu Yenenler
Spor Marcao Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Sergen Yalçın Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde Atatürk Evi'ni ve Belediyeyi ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:15:42. #1.12#