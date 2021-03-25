KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belde ve köy ziyareti yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşması Kılıçdaroğlu'nun ilçelerdeki vatandaşlarla sohbet etmesi Kılıçdaroğlu'nun Hasandede Türbesi'ni ziyaret etmesi ???????- Kılıçdaroğlu'nun türbeden çıktığı sırada, "Baba hoşgeldin, kurban olurum" diyerek yaklaşmaya çalışan bir kişinin geçişine...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşması

Kılıçdaroğlu'nun ilçelerdeki vatandaşlarla sohbet etmesi

Kılıçdaroğlu'nun Hasandede Türbesi'ni ziyaret etmesi

???????- Kılıçdaroğlu'nun türbeden çıktığı sırada, "Baba hoşgeldin, kurban olurum" diyerek yaklaşmaya çalışan bir kişinin geçişine korumalar kolundan tutarak izin vermemesi

"Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışını getireceğiz. Temiz, dürüst, namuslu, milletine hesap veren, milletten topladığı her kuruşun hesabını millete veren, ahlaklı bir siyaseti getireceğiz"

KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışını getireceğiz. Temiz, dürüst, namuslu, milletine hesap veren, milletten topladığı her kuruşun hesabını millete veren ahlaklı bir siyaseti getireceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kırıkkale programı kapsamında merkeze bağlı Hacılar beldesini ziyaret ederek, belediye yanındaki alanda vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, 10 milyon işsiz olduğunu, üniversiteyi bitirip de babasının emekli maaşına muhtaç gençler bulunduğunu söyledi.

Toplanan vergilerin "Londra'daki bir avuç tefeciye gittiğini" savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Önce Allah'a sonra kendinize, sonra da bu kardeşinize güvenin. Türkiye'yi bu bataktan çıkaracağım, kararlıyım. Ben siyaseti halk için fakir fukara için yaparım. evine helal kazanç götürsün diye mücadele eden insanlar için siyaset yaparım. Benim dünya malında gözüm yoktur. Dünyanın bütün malı bana ait olsa ne olur. Eğer benim komşum açsa, başımı akşam rahatlıkla yastığa koyacak mıyım. Komşusu açken tok yatan bizden midir, değil midir? Komşusu aç olan milyonlar var bu ülkede. Sarayda oturanların dünyası farklı. Ben saray meraklısı bir adam da değilim. Evimde huzur içinde oturayım yeter bana. Sizlerin de saray meraklısı olmadığını biliyorum."

Esnaf ve çiftçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde aldığı kredilerin faizlerini sileceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Yeni bir yol ayrımındayız. 6 milyon 300 bin genç, 2023'te sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençlere ne verildi Allah aşkına. İş mi verildi, borç verildi. Size bir sözüm var. Sizlerin izniyle Allah'ın takdiriyle iktidar olduğumda salgın döneminde aldığınız kredilerin faizlerini tamamen sileceğim. Faiz olmayacak. Elin oğlunun İstanbul Havaalanı 2 yıllık kira geliri yanlış hatırlamıyorsam 18 milyar lira. Sildiler bir kalemde. Bana soruyorlar, esnafın, çiftçinin salgın döneminde aldığı kredinin faizini neyle sileceksin diye. Onun 18 milyarını silerken sorun yok da sizin aldığınız kredinin faizini silerken mi bana soru sorarsınız. Kararlıyım faizini sileceğim. Benim anlattıklarımın doğru olduğunu siz de biliyorsunuz. O zaman el ele vermek zorundayız. Bu memleket sadece benim değil, hepimizin memleketi."

"En rahat eleştireceğiniz kişi ben olacağım"

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde eleştiriye açık olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben size şu sözü veriyorum. En rahat eleştireceğiniz kişi ben olacağım. Çünkü ben eleştiriden ders çıkaran birisiyim. Birisi beni eleştiriyorsa, boşu boşuna eleştirmiyor herhalde derim. Dinlemek lazım. Siyasetçinin görevi de odur. Dinlemiyor, her şeyi ben biliyorum derse bilin ki toplumu felakete sürüklüyor. Bu kardeşinize güvenin, hepsini yolcu edeceğim. Demokratik yollarla yolcu edeceğim. Hep beraber birlikte yapacağız bunu. Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışını getireceğiz. Temiz, dürüst, namuslu, milletine hesap veren, milletten topladığı her kuruşun hesabını millete veren ahlaklı bir siyaseti getireceğiz."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından MHP'li Hacılar Belde Belediyesini ziyaret ederek, ahırında çalışan bir çiftçiyle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Daha sonra merkeze bağlı Hasandede köyüne geçen Kılıçdaroğlu, Hasandede Türbesi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, türbeden çıktığı sırada, "Baba hoşgeldin, kurban olurum" diyerek yaklaşmaya çalışan bir kişinin geçişine korumalar kolundan tutarak izin vermedi. Bu sırada dengesini kaybederek düşen kişiyi yerden korumalar kaldırdı.

Köy meydanında vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan