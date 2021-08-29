CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Keçiören'de düğüne katıldı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Keçiören'de düğüne katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keçiören ilçesindeki bir düğün törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keçiören ilçesindeki bir düğün törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Burcu ve Ramazan çiftinin Hasköy semtindeki bir salonda düzenlenen düğün törenine katılarak, genç çifti tebrik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ile tanıştık. Bir grup arkadaşıyla güzel bir sohbetimiz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sorular sordular, ben de büyük bir samimiyetle cevaplandırdım. Ayrılırken, bana nikah davetiyesini verdi. 'Nikahıma gelir misiniz' dedi. 'Tabii gelirim' dedim. Çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Düğün salonundakilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı da çektiren Kılıçdaroğlu, Kubat ve Çetinkaya ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Keçiören'de düğüne katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Keçiören'de düğüne katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Keçiören'de düğüne katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Keçiören'de düğüne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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