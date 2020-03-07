CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kayseri'de
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kayseri'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş adamları ile görüştü.

07.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:58
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kayseri'de

(CHP) Genel Başkanı , 'de iş adamları ile görüştü.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de bir grup iş adamı ile toplantıya katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bir otelde iş adamları ile yaklaşık 5 saatlik bir toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra karayolu ile kentten ayrıldı.


Kılıçdaroğlu, otel çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Gayet güzel değerlendirme yapıldı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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