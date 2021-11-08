CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü kutladı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü kutladı

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30 yıllık işgalin son bulduğu, Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın yeniden Azerbaycan topraklarına katıldığı Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü kutluyor, 'Karabağ Azerbaycan'ındır' ilkesiyle mücadele eden Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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