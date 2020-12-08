CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin simge isimlerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin simge isimlerini ziyaret etti

08.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:14
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin simge isimlerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan ve simge isimler haline gelen Ayda ve Elif bebekleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan ve simge isimler haline gelen Ayda ve Elif bebekleri ziyaret etti.

İzmir programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Uzundere Konutlarında kalan depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve ailesinin Bayraklı'daki evlerine geçti.

Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve babası Uğur Gezgin ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, yine enkazdan kurtarılan annesi Fidan Gezgin ve ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile Bornova'daki evlerinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve bazı partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'YaşamHak' Projesinin tanıtım toplantısında kadınlara seslendi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "YaşamHak" Projesinin tanıtım toplantısında kadınlara seslendi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhsin Fahrizade
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Caner Erkin Serdar Aziz Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin simge isimlerini ziyaret etti - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:18:20. #1.14#
title