CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü

13.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:16
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesinin yaptığı imar değişikliğine tepki gösteren vatandaşlarla Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesinin yaptığı imar değişikliğine tepki gösteren vatandaşlarla Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında katıldığı "Kentsel Dönüşüm Çalıştayı"nın ardından Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.

Vatandaşlar tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, bir süre mahalle muhtarı Özay Dağhan ve mahalle sakinlerinden belirlenen temsilcilerle görüştü.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası vatandaşlara yaptığı açıklamada, "Hiç kimse merak etmesin. Burada yaratılan rantın sahibi sizsiniz. O rantın sahibi siz olduğunuza göre başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere o rantı size teslim edeceğiz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Akın ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Evimi belediyeden aldığım plan proje ile 1,5 yıl önce 2,5 kat olarak yaptırdım. Şimdi emir gelmiş senin evini yıkacağız diyor." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nin palyatif servisinin açılışını yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri ve sağlıkçıları simgeleyen resimlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, 6 Mart'ta oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu olmasının ardından yeniden Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'nun bugün katıldığı Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Temel Atma Töreni'nde bir grup, mahallelerindeki imar planı değişikliklerine tepki göstermişti. Pankart açan grup, Kılıçdaroğlu'nu mahallelerine davet ederek görüşme talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Arda Turan Ali Şansalan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:17:32. #1.14#
title