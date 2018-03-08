CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kadın muhtarların yer aldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan Kılıçdaroğlu, programın daha sonra İzmir'e geçti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.