CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi

AA, Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) esnafıyla buluştu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) esnafıyla buluştu.

Kılıçdaroğlu, Bağcılar'da düzenlenen kahvaltıda İSTOÇ esnafı ile bir araya geldi.

Kahvaltının ardından Kılıçdaroğlu, esnafın sorularını yanıtladı.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Haberler

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