CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi
AA, Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) esnafıyla buluştu.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) esnafıyla buluştu.
Kılıçdaroğlu, Bağcılar'da düzenlenen kahvaltıda İSTOÇ esnafı ile bir araya geldi.
Kahvaltının ardından Kılıçdaroğlu, esnafın sorularını yanıtladı.
AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel