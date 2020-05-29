CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı
29.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fetih yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un fethinin 567'nci yılında, bu kadim kenti bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve 'geldikleri gibi giderler' inancıyla İstanbul'u İşgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. İstanbul, tarihine yakışır şekilde artık İstanbullularla yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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