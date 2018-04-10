CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "( İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu) CHP Grubu'ndan Anayasa Mahkemesi üyelerine açık çağrı yapıyorum; sizden bir an önce nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz. Adaletsizliği yaratıyorsunuz, adaletsizliği büyütüyorsunuz."