CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Tutukluluğu) CHP...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu) CHP Grubu'ndan Anayasa Mahkemesi üyelerine açık çağrı yapıyorum; sizden bir an önce nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "( İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu) CHP Grubu'ndan Anayasa Mahkemesi üyelerine açık çağrı yapıyorum; sizden bir an önce nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz. Adaletsizliği yaratıyorsunuz, adaletsizliği büyütüyorsunuz."