CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Tutukluluğu) CHP...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Tutukluluğu) CHP...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu) CHP Grubu'ndan Anayasa Mahkemesi üyelerine açık çağrı yapıyorum; sizden bir an önce nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "( İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu) CHP Grubu'ndan Anayasa Mahkemesi üyelerine açık çağrı yapıyorum; sizden bir an önce nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz. Adaletsizliği yaratıyorsunuz, adaletsizliği büyütüyorsunuz."

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