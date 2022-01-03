CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mersin'de - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mersin'de

AA - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sergiyi gezmeleri MERSİN - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile...

MERSİN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sergiyi gezmeleri

MERSİN - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Mersin 100. Yıl Sergisi'ni yer aldığı etkinlik alanını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mersin'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mersin'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mersin'de

AA - Son Dakika Haberleri

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