CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

AA, Barış Gündoğan - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı'da hayatını kaybedenleri andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı'da hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, katliamın 30'uncu yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir anma mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının hüznünü yürekten paylaşıyor, katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle anıyorum. Hiçbir coğrafyada böylesi acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

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