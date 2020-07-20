CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hakkari'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.
20.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA