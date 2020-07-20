CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hakkari'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. Kaynak: AA