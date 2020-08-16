CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'ta (2)
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'ta (2)

'HACI BEKTAŞ VELİ, DÜŞÜNCELERİ NEDENİYLE DÜNYANIN ORTAK DEĞERİ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinliklerine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'ta (2)
16.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:22

'HACI BEKTAŞ VELİ, DÜŞÜNCELERİ NEDENİYLE DÜNYANIN ORTAK DEĞERİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinliklerine katıldı. Kılıçdaroğlu, "Hacı Bektaş Veli, çalışmanın, alın teri dökmenin önemini anlattı. 'Başkasının ayıbını arayacağına önce kendi ayıbını gör' dedi. Hacı Bektaş Veli bunları içinde bulunduğumuz çağda değil, 13'üncü yüzyılda yani yaklaşık 800 yıl önce söyledi. Hacı Bektaş Veli, düşünceleri nedeniyle dünyanın ortak değeri" dedi. Hacıbektaş'ta 57'nci Ulusal, 31'inci Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret etti. Ardından düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından semah gösterisi yapıldı. Etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada sizlerle buluşmak benim için büyük bir onur. Hacı Bektaş Veli'yi anmak benim için maneviyatı çok büyük bir duygu. 780 yıldır tüm insanlığın tam buradan ve sonradan kendi adını alacak olan Hacıbektaş ilçesinden eşsiz ve derin bir inanç yayılıyor. Bu kapı her şeyden önce hizmet kapısıdır. Kamil olmak isteyen buraya hizmet etmek için gelir. Biz de hizmet etmek için gelen insanlardanız. Hacıbektaş ilçesine yapılan işler tüm insanlığa yapılan hizmetlerdir. Bugüne kadar buraya hizmet eden kim varsa hepsine minnet duyuyoruz. Elbette bazı eksiklikler olabilir ancak biz bundan sonra Hacıbektaş'a ayrı bir önem vereceğiz. Hacıbektaş'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Elbette yolları, dergah çevresinin düzenlenmesi, kültür merkezinden, çevre düzenlemelerine kadar bu kutsal mekanın saygınlığa ulaşması için teknik destekleri sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Bundan sonra da Tüm Türkiye'ye mal olmuş Hacıbektaş'ta yapılan hizmetlerin birlik ve beraberlik içinde yapılması için çalışmalıyız" diye konuştu.

'BİR ANADOLU ERENİNİ ANIYORUZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşma öncesi 2020 yılı Dostluk ve Barış Ödülünü Hızır Avusturya Derneği'ne verdi. Ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün hep birlikte Hacı Bektaş Veli'yi anıyoruz. Bir Anadolu erenini, bir bilgeyi anıyoruz. Hacı Bektaş Veli bu topraklarda dedi ki 'en yüce servet ilimdir', o dedi ki 'çalışmadan geçinenler bizden değildir', o dedi ki 'alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür', o dedi ki 'kibrin aslı şeytan, tevazunun aslı rahmandır', o dedi ki 'dili, dini, rengi ne olursa iyiler iyidir'. Özetle adaleti söyledi. Hacı Bektaş Veli, çalışmanın, alın teri dökmenin önemini anlattı. 'Başkasının ayıbını arayacağına önce kendi ayıbını gör' dedi. Hacı Bektaş Veli bunları içinde bulunduğumuz çağda değil 13'üncü yüzyılda yani yaklaşık 800 yıl önce söyledi. Hacı Bektaş Veli düşünceleri nedeniyle dünyanın ortak değeri" ifadelerini kullandı.'ANADOLU VE BALKANLARDA İNSANLARI AYDINLATTILAR'

Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı 13'üncü yüzyılda önemli işler yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "11. ve 12. yüzyıllarda haçlı saldırıları ile uğraşan Müslüman coğrafyası 13. yüzyıla geldiğinde Moğol saldırılarına uğradı. Bu topraklarda inanç üzerinde talanlar oldu. Hacı Bektaş Veli bu topraklara biraz önce anlattığımız değerleri getirdi. Tarihin ilk kadın örgütlenmelerini gerçekleştirdi. Bu nedenle Kadıncık Ana'yı da rahmetle anmamız gerekiyor. Hacı Bektaş Veli Horasan ereniydi. Toplumu aydınlatmak onların göreviydi. Anadolu ve balkanlarda insanları aydınlattılar. Anadolu'yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden adaleti, sevgiyi, ve barışı öğreten, coğrafyamızı ilim coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan pirlerimizi, dervişlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

 


Kaynak: DHA

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