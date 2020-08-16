CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'ta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'taCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin 749'ncu vefat yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'ta

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin 749'ncu vefat yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin 749'uncu vefat yıl dönümü nedeniyle partililerle birlikte Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesini ziyaret etti. İlçe girişinde partililer tarafından karşılanan CHP lideri, Hacıbektaş Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından, parti genel başkan yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yöneticileri ile birlikte Bektaş Türbesi ve Kadıncık Ana Türbesi'ni ziyaret etti. CHP lideri sonrasında yel değirmeni restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynak: DHA