CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdiŞANLIURFA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'yi gezdi.

ŞANLIURFA (İHA) - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

ŞANLIURFA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'yi gezdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi gezdi. Tarihi yapıları dikkatle inceleyen Kılıçdaroğlu, rehberden bölgenin tarihi ve yapının amacı hakkında bilgi aldı. Milletvekilleri ve partililerle birlikte Göbeklitepe'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra bölgeden ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

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