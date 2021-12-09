CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'yi gezdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'yi gezdi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi gezdi. Tarihi yapıları dikkatle inceleyen Kılıçdaroğlu, rehberden bölgenin tarihi ve yapının amacı hakkında bilgi aldı. Milletvekilleri ve partililerle birlikte Göbeklitepe'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi gezdi

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