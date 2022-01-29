CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genç İstihdam Çalıştayı'na katıldı

İSTANBUL (İHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Çalıştayı'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Harbiye Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Çalıştayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, bir siyasetçinin alkışa değil, tutarlı bir eleştiriye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizim göremediğimizi, gençler görebilirler. Bizim fark edemediğimizi gençler fark edebilirler. Bizim yaşamadığımızı gençler yaşıyorlar. O zaman gençlerin siyaset kurumuna yönelik eleştirilerinin bizim açımızdan ne kadar değerli olduğunun farkına varmalıyız. Genç İstihdam Çalıştayı yaptınız, ne kadar güzel. Gençler geldiler bir araya. Hayatının değişik alanlarından bir araya geldiler, oturdular konuştular. Sokak ekonomisinden geçinen gençlerimiz de vardı, Tıp Fakültesi'ne giden gencimiz de. Hukuk Fakültesi'ni bitirip 'acaba bir yerde çalışabilir miyim, bir gelir elde edebilir miyim' diye düşünen gencimiz de vardı, işi olmayan gencimiz de vardı. Şunu sakın unutmayın, sorunların çözüm adresi siyaset kurumudur" dedi.

"Hayatın her alanı siyasetle ilgidir"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Bazen şu ifadeyle karşılaşıyorum 'ben siyasetle ilgilenmiyorum'. Hayatın her alanı siyasetle ilgilidir. Bindiğiniz otobüs siyasetle ilgilidir, bunun fiyatını siyaset kurumu belirler. Sinemaya giderseniz aldığınız biletin fiyatını siyaset kurumu belirler, bindiğiniz otobüsünkini siyaset kurumu belirler. Hayatın her alanı siyasetle ilgidir ve siyasetle yakından ilgilenseniz karalama süreçlerinde yanlışı ve doğruyu daha sağlıklı bir şekilde görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere bir güçlerinin olduğunu söyleyerek, "Gücünüzün ne kadar farkındasınız onu bilmiyorum. Önümüzdeki seçimlerde sandık gelecek, birincisi, 'niçin gidip oy kullanayım, gitmek istemiyorum' bunu söylediğiniz zaman 'işsizlik olabilir ve ben bu konuda duyarsızım' demektir bu. 'Yoksulluk olabilir ama olabilir ben duyarsızım, yoksulluk sürebilir' demektir. Eğer şikayetlerinizin bir şekliyle giderecek makama, iktidara taşırsanız, o zaman sorunların çözümünde temel aktör konumuna gelebilirsiniz, temel aktör olursunuz. Dolayısıyla siyaset kurumu ne verecek değil, siyaset kurumunu sorgulamak ve onu doğru bir raya oturmak sizin elinizde. 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek ve sandıkta oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç. Yani Türkiye'nin geleceğini ben belirlemeyeceğim, benim yaşıtlarım da belirlemeyecek, Türkiye'nin geleceğini 6 milyon 300 bin genç belirleyecek" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından çalıştay, basına kapalı olarak devam etti. - İSTANBUL