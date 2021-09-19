CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziler Günü'nü kutladı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziler Günü'nü kutladı

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getiriyor, kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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