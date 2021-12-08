CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te konuştu

GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık bizim helalleşmemiz lazım. Çok böldük, çok Kavga ettik. Bu ülkede başbakanlar, bakanlar idam edildi. Gencecik, filiz gibi çocuklarımız idam edildi. Kimi alkışladı, kimi öfke duydu. Bunları bir kenara bırakarak oturup helalleşmemiz lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Gaziantep'te binlerce Şanlıurfalının yaşadığını ve kentin her alanda gelişmesinde önemli katkılarının olduğunu söyledi.

Farklı şehirlerden gelerek bir kentte yaşayan insanların o kentin insanları tarafından ötekileştirilmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, herkesin inancı ve kimliğinin farklılık gösterebileceğini ifade etti.

Herkesin kimliğinin kendi şerefi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Camiye, kışlaya ve adliyeye siyaseti sokmayın. Buralara siyaseti sokarsanız toplumu ayrıştırır ve bölersiniz. Ayrıştırdılar mı toplumu? Ayrıştırdılar. Böldüler mi? Böldüler. Gerçekçi olalım. Kimin daha inançlı, kimin daha inançsız olduğunu kim bilebilir yüce Yaradan'dan başka. Şimdi inancı sorguluyoruz. Yazıktır, günahtır, ayrıştırmayalım. Her birimizin kimliği, kendi şerefidir. Kimliğimizle onur duyarız, şeref duyarız ama bu siyasete malzeme olmaz. Siyasetin konusu olmaz. Kimlik siyasetin konusu olur mu? Benim elimde olmayan bir şey, nasıl siyasetin konusu olur. Bu ülkede 84 milyon yaşıyorsa hepsi yurtsever ve eşit vatandaşız."

Hatanın insana mahsus olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Artık bizim helalleşmemiz lazım. Çok böldük, çok kavga ettik. Bu ülkede başbakanlar, bakanlar idam edildi. Gencecik, filiz gibi çocuklarımız idam edildi. Kimi alkışladı, kimi öfke duydu. Bunları bir kenara bırakarak oturup helalleşmemiz lazım. Eski yaraları, politikacılar oradan oy alalım diye kaşıyabilirler ama buradan oy çıkmaz. 'Eski eskide kaldı cancağızım' diyor Mevlana. Bu topraklarda Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Ahi Evranlar yaşadı. Bunların tamamı bize sevgiyi, aşkı beraber yaşamayı öğrettiler."

Kılıçdaroğlu, fikirleri, inancı ve düşüncesi farklı olan insanların bir araya gelip konuşması gerektiğini söyledi.

Farklı düşünen siyasi partilerle ittifak kurduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bakın şimdi biz İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bir ittifak kurduk. Halbuki geçmişte bu partiler neredeyse birbirinin düşmanı değil miydi? Ama her bir liderin olgunlaştığı, her bir liderin ne kadar güzel hareket ettiğini, davrandığını ve bu davranışların demokrasi, insan hakları ve saygı üzerine inşa ettiğini görüyoruz. Demek ki bir araya gelip oturup konuşabiliyoruz. Demek ki oturup sorunlarımızı çözebiliyoruz. O zaman niye kavga ediyoruz?" dedi.

STK'ların önemine vurgu

Sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset bilimciler şöyle diyor: 'Önümüzdeki yüz yıl içinde siyasi partiler bitecek. Yerini STK'lar alacak'. Çünkü STK'lar belli bir konuya odaklanıyorlar ve hepsi gönüllü çalışıyorlar. Sağcı, solcu ayrımı da yok. Dolayısıyla STK'ların siyasi partilerden daha güçlü olarak ortaya çıkacakları düşünülüyor. Önümüzdeki yüzyılda siyasi partiler önem kaybedecek, katılımcı demokrasi dediğimiz çerçevede STK'lar güçlü olacak. Bu çok önemli bir olgu."

CHP lideri, konuşmanın ardından bazı muhtarlar ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.