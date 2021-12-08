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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu STK temsilcileriyle buluşmak için Gaziantep'e geldi.

GAZİANTEP (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu STK temsilcileriyle buluşmak için Gaziantep'e geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa dernekleri buluşması için Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, STK temsilcileriyle bir araya gelmek için toplantının yapılacağı restorana geçti.

(Lider Olgun/İHA)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

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