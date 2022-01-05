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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya geldi

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhabirlerle selamlaşması Görüşmeden görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının, gazetelerin ve internet sitelerinin muhabirleri ile Marriott...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhabirlerle selamlaşması

Görüşmeden görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının, gazetelerin ve internet sitelerinin muhabirleri ile Marriott Otel'de kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve Genel Başkan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya geldi

Kılıçdaroğlu: '(Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamaları) Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor.

Kılıçdaroğlu: "(Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamaları) Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor.

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AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

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