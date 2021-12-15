CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın kabul etmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki ifadeleriyle ilgili, "Bu konuda birlikte yola çıktığımız, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi birlikte Türkiye'ye getirmek istediğimiz arkadaşlarla beraber karar verilecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleri ile yapacağı görüşme öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ittifakın kabul etmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bunu daha önce de ifade etmiştim zaten, yeni bir şey değil aslında. Bu konuda, birlikte yola çıktığımız, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi birlikte Türkiye'ye getirmek istediğimiz arkadaşlarla beraber karar verilecek." diye konuştu.

Bu konuda bir temaslarının olup olmadığı yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır. Bugün bir temas olmadı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduğu yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine de "Karşı değil, arkadaşların görevleri var ve şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul'a ve Ankara'ya yaşatıyorlar." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin uygulanan ekonomik programa ilişkin açıklamalarıyla ilgili değerlendirme yapması istenen Kılıçdaroğlu, "Talihsiz bir açıklama, önce onu ifade edeyim. Çünkü bakanlar ekonominin gidişini şahsileştiremezler, kendi şahsi pozisyonlarını ekonomik pozisyonla eş tutamazlar, bu yanlış. Doğru da değil dolayısıyla talihsiz bir açıklama." dedi.