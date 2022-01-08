CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazeteci Metin Göktepe'yi andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Metin Göktepe'yi ölüm yıl dönümünde andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçekler aydınlansın diye mesleğini icra ederken, gözaltında katledilen gazeteci Metin Göktepe'yi rahmetle anıyorum. İçimizdeki bu acılar hiç dinmeyecek ama benzer acıların yaşanmadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa etmek, tek suçu haber yapmak olan Metin Göktepe'ye borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet