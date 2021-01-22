CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro'yu kabul etti
22.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Herve'yi karşılaması Görüşmelerden görüntü ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'yu kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Herve'yi karşılaması
Görüşmelerden görüntü
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'yu kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı