CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro'yu kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro'yu kabul etti

22.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Herve'yi karşılaması Görüşmelerden görüntü ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'yu kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Herve'yi karşılaması

Görüşmelerden görüntü

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'yu kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro'yu kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro'yu kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro'yu kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro'yu kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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