CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Faizciler ve dolarcılar, Türkiye'de 83 milyon kişinin gelirine ipotek koymuş durumdadır"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Faizciler ve dolarcılar, Türkiye'de 83 milyon kişinin gelirine ipotek koymuş durumdadır. Ödediğiniz her kuruş vergi ya Londra'daki tefecilere veya 5'li çeteye gidiyor" dedi.

Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kolları 16'ncı Olağan Kurultayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğildiğinizde o sosyal kimliğin bütün bileşenleri sizi dikkatle dinlerler. Örneğin apartman görevlileri, muhtarlar, ev kadınları, manavlar, avukatlar bizi dinler. Dolayısıyla her bir sosyal kimliğin sorunlarını dinleyeceğiz. Her bir soruna çözüm üreteceğiz. Çözüm üretiyoruz zaten. Ürettiğimiz çözümleri büyük bir dikkatle ve özgüvenle anlatacaksınız. Biz bu sorunları çözmeye kararlıyız diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Biz bütün bu sorunları çözmeye kararlıyız diyeceksiniz. Herhangi bir kesimin umutsuzluğu olabilir ama gençlerin umutsuz bir tablo sergilemesini asla kabul etmiyorum. Özellikle de Kuvayi Milliye geleneğinden gelen gençlerin umutsuzluğunu kabul etmiyorum. Toplumun her kesimine umudunuzu ve heyecanınızı ulaştıracaksınız" diye konuştu.

Gençlerin 18 yaşını bitirdikten sonra alacakları oyun konsolunda, cep telefonlarında ÖTV, KDV'yi kaldıracaklarını bildiren Kılıçdaroğlu, "Bunu kaldıracağız ortadan. Oyun konsolu demek sizin bakış açınızı büyütmek demektir. Gençlerin bakış açısını büyütebilirsek onlar dünyaya daha engin bir pencereden bakmış olurlar. Kala kala gençlerden mi vergi alacaksın" değerlendirmesinde bulundu.

Mülakatı tamamen kaldıracaklarını söyleyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Merkezi yönetimde ve yerel yönetimlerde mülakatı kaldıracağız. Git kardeşim sınava gir başardıysan gel hangi partiden olursan ol, gel iş başı yapacaksın diyeceğiz ve torpili bitireceğiz" diye konuştu.

"İnternet artık zorunlu bir maddedir" diyen Kılıçdaroğlu, "Size ucuz, hızlı ve sansürsüz internet olanağını getireceğiz. İnternetsiz bir dünyayı düşünmek artık mümkün değil. O zaman gençlerin internete ulaşımını kolaylaştırmanız, onlara hızlı, ulaşabileceği interneti sağlamanız, aynı zamanda Türkiye'de gençlerin dünyayı da öğrenmelerini, bilgi dağarcıklarını geliştirmelerini, iletişim ağlarını güçlendirmelerine de imkan verecektir. Bunu da sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ekonomisinin tehlike içinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Faizciler ve dolarcılar, Türkiye'de 83 milyon kişinin gelirine ipotek koymuş durumdadır. Ödediğiniz her kuruş vergi ya Londra'daki tefecilere veya 5'li çeteye gidiyor. Esnafa, işçiye, çiftçiye giden yok. Nereye gidiyor bu paralar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

