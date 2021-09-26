CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay organizasyonunun tanıtımında konuştu Açıklaması

HATAY (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin sorunları var biliyorum. Bu sorunlar aşılan, aşılabilecek sorunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Göreceksiniz, güzel Türkiye'yi hep birlikte, beraber inşa edeceğiz. Buna inanmanızı istiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek EXPO 2021 Hatay organizasyonunun EXPO Amfi Tiyatro'da düzenlenen tanıtımında, Hatay'ın sadece Türkiye değil dünya için çok önemli ve kadim bir kent olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı verdiği hizmetlerden dolayı kutlayan Kılıçdaroğlu, ilk kilisenin, havranın ve caminin yer aldığı kentin dünyaya tanıtılmasının herkesin ortak görevi olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunları var biliyorum. Bu sorunlar aşılan, aşılabilecek sorunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Göreceksiniz, güzel Türkiye'yi hep birlikte, beraber inşa edeceğiz. Buna inanmanızı istiyorum." diye konuştu.

-"Suriye'de barışı, huzuru sağlayacağız"

Suriye'de barışı ve huzuru sağlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Suriyeli kardeşlerimiz var. Suriyeli kardeşlerimizden zaman zaman şikayet edilir. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? İktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi, onların gönül rızasıyla ülkelerine göndereceğiz. Suriye'de barışı, huzuru sağlayacağız. Bütün bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız. Öncelikle Suriye ile barışacağız, bütün komşularımızla barışacağız. Karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız. Sonra döneceğiz Avrupa Birliği'ne 'Suriyeli kardeşlerimizin Suriye'de evleri, yolları, okulları, hastaneleri, kreşleri yok. Bunların yapılması lazım.' diyeceğiz. Bunların tamamını yapacağız. Bu yeterli mi? Hayır yeterli değil. Büyükelçileri açtık yeterli mi? Hayır yeterli değil. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya, güvenceye ihtiyacı var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde gittikleri yerde huzur içerisinde yaşayacaklar."

Kılıçdaroğlu, iktidarlarında iş dünyasından Suriye'ye yatırım yapmasını isteyeceklerini söyledi.

Hatay'da daha güzel çalışmaların yapılacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman bizim belediyelere engel çıkarırlar. Ama şundan emin olun, hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar bu engelleri aşacağız ve halka hizmeti mutlaka götüreceğiz. Bizim ahdimiz var, Türkiye'de huzuru, barışı sağlayacağız. Türkiye'de beraber, huzur içinde, bir arada, kardeşçe yaşayacağız. Kişilerin kimliği, inançları, yaşam tarzının bizim başımızın üstünde yeri var. Dolayısıyla biz, kişilerin başka sorunlarına eğileceğiz. İşi var mı yok mu? Hastanede, okulda iyi mi? Eğitim sistemi iyi mi? Fabrikalar var mı? İşsizlik sorununu çözdük mü? Bütün bu sorunlarla ilgileneceğiz ve inanın bütün bu sorunların tamamını güzel Türkiye için çözeceğiz."

Lütfü Savaş da kentte yaptıkları çalışmaları ve EXPO 2021'in önemini anlattı.

Programda, EXPO 2021 Hatay'ın tanıtım filmi izlendi, Büyükşehir Belediyesi EXPO Akademiler Birimi Botanik Akademisi Genel Sekreteri İhsan Çakar, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra EXPO 2021 alanında sahne alan, 3 din ve 6 farklı mezhebin mensuplarından oluşan Antakya Medeniyetler Korosunun seslendirdiği eserleri dinledi.

Konserin sonunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Hatay milletvekilleri, belediye başkanları ve eşleri sahneye çıkarak "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını koro üyeleriyle seslendirdi.