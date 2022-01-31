CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eğitim Sen heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kurul ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da hazır bulundu.