CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eğitim Sen heyetini kabul etti - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eğitim Sen heyetini kabul etti

AA, Barış Gündoğan - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eğitim Sen heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kurul ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da hazır bulundu.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim Sen, Politika, Haber

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