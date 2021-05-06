CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ege Bölgesi'ndeki partili belediye başkanlarıyla görüştü Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ege Bölgesi'ndeki partili belediye başkanlarıyla görüştü Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ege Bölgesi'ndeki partili belediye başkanlarıyla görüştü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı olarak ayda bir, üç ayda bir sevilen sayılan esnafı ziyaret etmek, onun bir çayını, kahvesini içmek, siyaset yapmadan 'Nasılsınız' demek çok önemli. Çünkü bir mahallenin esnafı için belediye başkanının gelip onun çayını içmesi onu onore ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı olarak ayda bir, üç ayda bir sevilen sayılan esnafı ziyaret etmek, onun bir çayını, kahvesini içmek, siyaset yapmadan 'Nasılsınız' demek çok önemli. Çünkü bir mahallenin esnafı için belediye başkanının gelip onun çayını içmesi onu onore ediyor." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ege Bölgesi'nde yer alan CHP'li İlçe Belediye Başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Belediyelerin Kovid-19'la mücadele ve 17 günlük tam kapanma sürecindeki çalışmalarına dair bilgi alan Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

Belediye başkanlarının ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarımızın olağanüstü bir performans gösterdiklerini biliyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yoksullukla mücadelede, ki şimdi derin yoksulluktan da söz ediliyor, sizin göstereceğiniz çabalar çok önemli. Yoksulluk envanterinin çıkarılması, daha sonra yardımların yapılması... Yoksulluk envanterini çıkarıyorsunuz ama mahallenin bakkalı ve mahallenin muhtarıyla bu konuda yapacağınız iş birliğinin önemli olduğunu sizler de takdir edersiniz. Apartman görevlilerine, yoksullara özel ilgi gösterin. Bu askıda veresiye defteri genelde yoksul mahallelerde, vatandaş gidip bakkaldan veresiyeyle, yumurta, ekmek, zeytin buna benzer şeyler satın alıyor. Bu defterlerin maliyetleri çok küçük aslında. Bunları 'askıda veresiye defteri' uygulaması ile bazı belediye başkanlarımız başlatmışlar ve iyi sonuçlar elde ediyorlar. Benzer uygulamayı sizler de, bütün belediye başkanlarımız da bir şekliyle yaparsa son derece iyi olacak. Doğrudan doğruya yoksulun harcamalarını karşılamak açısından iyi olacak. Ayrıca veresiye defterindeki borcu kapatan kişi de 'Ben bir yoksul aileye yardım yaptım' diye bunu hissedecektir, kendi manevi dünyasında."

Belediye başkanlarından bu dönemde su kesintisi yapmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, günlük kazanan kokoreççi, midyeci, simitçi gibi sokak satıcılarının da kapanma döneminde zorluklar yaşadığına dikkati çekti.

Bu şekilde günlük kazananlara yönelik bir envanter çalışması yapılmasının faydalı olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yoksul mahallelerde, muhtarla, mahallenin bakkalı ile belediye arasında bir ilişki kurulmasında büyük yarar var. Özellikle size zamanında yansımayan sorunlar, bazen mahallenin muhtarına veya bakkalına yansıyabiliyor. Sizin süratle o soruna müdahil olmanız ve çözmeniz açısından bu son derece önemli. Bir başka önemli nokta esnafla diyalog kurmak. Belediye başkanı olarak ayda bir, üç ayda bir sevilen sayılan esnafı ziyaret etmek, onun bir çayını, kahvesini içmek, siyaset yapmadan 'Nasılsınız' demek çok önemli. Çünkü bir mahallenin esnafı için belediye başkanının gelip onun çayını içmesi onu onore ediyor. Dolayısıyla o ileride gittiği her ortamda sizin lehinize konuşacaktır. Pandemi sürecinde İller Bankasının kesintisinin artması veya kesintinin sürmesi, biz diğer belediye başkanlarıyla konuşurken de aynı sıkıntı dile geldi. Bunu dillendiriyoruz ama sonuçta şu da başka bir gerçek İller Bankasının parası yok. Dolayısıyla banka bir şekilde belediye gelirlerinden kesinti yaparak, elde ettikleri parayı sosyal güvenlik kuruluşlarına bir şekliyle aktarıyorlar."

Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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