CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle Twitter hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlık hakkı her canlı için evrenseldir. Bizimle birlikte nefes alan, hayatı paylaşan can dostlarımız için merhametle ve fedakarca çalışan hekimlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum. Yaşadığınız sorunları biliyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız ve çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan