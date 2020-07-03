CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dualarımız, can kaybının artmaması için"
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dualarımız, can kaybının artmaması için"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
03.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Sakarya'daki patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için."

Kaynak: AA

Manşet

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